RECANATI – Un aereo ultraleggero è precipitato in fase di atterraggio nei pressi dell’aviosuperficie di Recanati, schiantandosi contro la facciata di un capannone di un’azienda edile: a bordo due uomini, originari della provincia di Terni. Il pilota, in condizioni gravi, è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco e poi trasferito in codice rosso dall’eliambulanza del 118 all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona; in codice rosso anche il passeggero trasportato in ambulanza ad Ancona.



Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Osimo e Macerata per estrarre i feriti dall’abitacolo e mettere in sicurezza l’ultraleggero soprattutto per il carburante. Sul posto anche i carabinieri. Ancora da chiarire le cause dell’incidente