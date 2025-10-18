SAN SEVERINO – Tragico incidente all’alba in via Aristide Merloni. Poco dopo le 6, un giovane di 28 anni, originario di Matelica, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua Bmw.

Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un dirupo, compiendo un volo di circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall’abitacolo per consentire i soccorsi del 118. Nonostante l’arrivo dei sanitari per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Al lavoro anche i Carabinieri e la Polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.