CASTELFIDARDO – Un regalo speciale, fatto con il cuore e con le mani esperte di chi conosce l’arte della fisarmonica. È quello realizzato da Maximiliano Ciucciomei, imprenditore fidardense, nonché presidente del settore giovanile Castelfidardo Academy. Ciucciomei ha voluto omaggiare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso con una fisarmonica viola, un pezzo unico ispirato alla passione che accomuna entrambi: la musica.

L’idea è nata leggendo l’autobiografia del patron italo-americano, in cui Commisso racconta della sua giovinezza da emigrato negli Stati Uniti e di come la fisarmonica lo abbia aiutato ad affrontare le difficoltà, permettendogli di guadagnare qualcosa in più suonando nei locali. Un ricordo che lo stesso presidente ha reso pubblico anche in un’occasione diventata virale, quando intonò l’inno della Fiorentina proprio con una fisarmonica.

Colpito da quella storia così simile alla propria, otto mesi fa Ciucciomei ha deciso di realizzare un esemplare personalizzato, rigorosamente viola, simbolo della squadra gigliata. “Mi ha ispirato la sua storia – ha raccontato – e ho sentito un legame immediato: anche io ho vissuto la fisarmonica fin da giovane, e oggi porto avanti questa passione con la mia azienda, ma anche nel mondo del calcio giovanile. Commisso rappresenta entrambe queste realtà”.

Il presidente Commisso riceverà presto questo prezioso omaggio, frutto di una passione condivisa e di una storia che parla di sacrificio, talento e amore per le proprie radici. Un gesto simbolico che potrebbe essere l’inizio di una collaborazione tra i vivai, unendo musica e calcio in un progetto comune dal respiro internazionale.