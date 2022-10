Non saranno solo personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo a scendere in campo, venerdì 21 ottobre 2022 a Matelica, allo Stadio Giovanni Paolo II, è arrivata da poco anche la conferma della presenza del Professor Matteo Bassetti. Lo straordinario evento “Allo Stadio con il Cuore” che si terrà a Matelica e Castelraimondo dal 20 al 21 ottobre 2022 vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Cantanti sotto la guida del Mister Sandro Giacobbe e “Amici per la Vita”, una squadra appositamente creata per questi due giorni di solidarietà a favore dell’associazione “Lulù e il Paese del Sorriso Aps” e della Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche Marche ONLUS. I ricavi dell’evento saranno destinati alla realizzazione di un progetto atto a conseguire l’autonomia lavorativa di persone che vivono in situazioni di svantaggio. Sarà realizzata una “Work Accademy” che valorizzi le potenzialità dell’individuo e possa enfatizzarne le abilità, cosicché le difficoltà non saranno più un limite, ma un punto di partenza. In questo modo i ragazzi potranno affrontare al meglio il mondo del lavoro ed essere protagonisti di un’economia inclusiva.

L’Associazione Nazionale Italiana Cantanti si costituisce nel 1987 e viene riconosciuta dal Presidente della Repubblica nel 1996, anche se in realtà le sue radici risalgono al 1969 quando a Mogol fu chiesto di aiutare un amico ad acquistare un’ambulanza della Croce Verde. La formazione ha disputato più di

700 partite di fronte a oltre 95 milioni di spettatori, in tutti gli stadi italiani, e ha raccolto fondi per una cifra che supera i 100 milioni di euro interamente donati. La NiC ha oltrepassato spesso anche i confini nazionali giocando in Inghilterra, Russia, Romania, Ungheria, Polonia, Ucraina, Israele, Iraq e perfino a Sarajevo, durante la guerra dei Balcani.

Ricco il programma dei due giorni: si parte giovedì (20 ottobre) alle ore 16 con l’allenamento a porte aperte presso gli impianti sportivi di Castelraimondo. A seguire, alle ore 18 e 30, tutti in piazza Mattei a Matelica per i classici 7 giri intorno alla fontana dei partecipanti per il conferimento della cosiddetta “patente da matto”. Venerdì il vero e proprio appuntamento con la partita, con l’apertura dei cancelli dello stadio Giovanni Paolo II di Matelica alle ore 19 e il fischio di inizio alle ore 20 e 30. L’entusiasmo per il match è alle stelle, tanto che in pochi giorni sono stati venduti più di mille biglietti. Ne restano a disposizione poche centinaia.

