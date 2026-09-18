Torna il tradizionale appuntamento “Incontriamoci tra le Righe”, che si svolgerà Domenica 11 ottobre 2026 a Castelfidardo (AN) presso il Klass Hotel.

La manifestazione, organizzata dalla scrittrice Maria Lampa, offre la possibilità di riflessione e confronto sul tema “Il dialogo non ha confini” dal punto di vista filosofico, letterario, psicologico, sociale, musicale, visivo, creativo, con la testimonianza di personalità del panorama culturale italiano competenti nei vari settori della comunicazione e della relazione umana.

“Fanno da cornice alla manifestazione – si legge in una nota del comitato organizzativo – l’esposizione di libri di Autori di ogni genere letterario che, per loro natura dialogano con ogni lettore, e la mostra di opere d’arte realizzate da Artisti che hanno scelto di interpretare a loro modo il tema della giornata. Durante tutta la giornata sono previste le testimonianze e riflessioni relative all’esperienza del dialogo necessario per una civile convivenza, per una crescita ed un arricchimento della personalità di ciascuno curate da: Maria Lampa, Asmae Dachan, Giancarlo Trapanese, Antonio Lera, Enzo Di Vera, Maurizio Socci, Moreno Giannattasio, Michele Caporossi, Giuseppe Casali, Alessandro Mugnoz, Andrea Lanari…. Studenti dell’Istituto Meucci. Interventi musicali con Marco Santini (violinista), Antonino De Luca (fisarmonica), Grazia Barboni(chitarra e voce). Performance di sand art con Paola Saracini, letture teatrali curate da Giulia Poeta, comicità con Ennio Monachesi”.

“L’Associazione Pelasgo 968 presenterà nell’occasione, in anteprima, la 18esima edizione del Concorso letterario “Città di Grottammare”, considerato uno dei più prestigiosi in Italia. Puoi decidere di venire per l’intera giornata, o parte della stessa”. Ti aspettiamo con entusiasmo per condividere emozioni ed esperienze di vita.

Per informazioni e prenotazioni pranzo: eventotralerighe@gmail.com Maria 335-8374212