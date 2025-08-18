ANCONA – Una giornata dedicata alla memoria, alla libertà e alla speranza per unire la comunità ucraina con i cittadini italiani. Anche piazza Roma ad Ancona ospiterà il 24 agosto prossimo le celebrazioni per la Giornata dell’indipendenza dell’Ucraina, insieme a tante altre città italiane tra cui Roma, Verona, Bari, Bologna, Modena, Ravenna e San Donà di Piave.



Le manifestazioni sono promosse dal Nau-Network associazioni ucraine con il patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina in Italia e dell’Ukrainian world congress. Lo slogan scelto è “Semi di indipendenza, fiori di libertà”: in tutte le piazze i partecipanti riceveranno cartoline biodegradabili prodotte in Ucraina, contenenti semi di fiori e un messaggio di solidarietà da piantare come gesto simbolico.

“La ricorrenza – sottolineano gli organizzatori – ricorda la conquista dell’autodeterminazione, la rinascita della speranza e l’unità nazionale, resa ancora più significativa dall’aggressione russa su vasta scala iniziata nel 2022”.



Gli eventi, che includono feste, concerti e discorsi, vedranno la partecipazione di numerose associazioni locali: ad Ancona saranno in piazza Insieme per Ucraina, la Comunità Ucraina Marche e l’Associazione Europea Italia-Ucraina Maidan.



“Ogni seme, come la libertà, ha bisogno di tempo, terra e cura per poter fiorire – ricorda la Nau – Con questi semi vogliamo augurare nuove nascite e il ritorno dei bambini deportati alle loro famiglie. Quando fioriranno, ricorderanno a tutti che anche nella tempesta la vita trova la forza di rinascere”.