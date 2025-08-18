CASSINO – La refurtiva era nascosta in un vano ricavato nel tappo del serbatoio di una Nissan Juke che aveva preso a noleggio: all’interno c’erano ori e preziosi vari rubati il primo agosto scorso in due abitazioni ad Acquaviva Picena (in provincia di Ascoli Piceno) ed a Montegranaro (in provincia di Fermo).



A ritrovare quei gioielli sono stati i carabinieri del Radiomobile di Cassino durante un controllo stradale su un 24enne che viaggiava sulla Juke intestata ad una società di Caivano (Napoli). Lo hanno bloccato sulla superstrada 509 nella località San Pasquale alla periferia di Cassino. Al conducente, con precedenti ed oggetto di un’indagine dei carabinieri di Fermo, sono stati trovati circa 500 euro in contanti: non ha saputo giustificarne la provenienza nonostante non avesse un lavoro e nemmeno una dimora stabile. I carabinieri di Cassino hanno deciso di approfondire ed è stato così che nel tappo del serbatoio per il carburante hanno trovato la refurtiva.



È stata interamente recuperata e sarà, a breve, restituita alle legittime proprietarie; l’auto è stata riconsegnata alla società di autonoleggio che ne è intestataria. Nel corso delle operazioni è emerso che il conducente, di nazionalità albanese, si trovava irregolarmente sul territorio nazionale. È stata attivata la procedura amministrativa di espulsione ed accompagnamento al Centro di Ponte Galeria, in attesa del rimpatrio