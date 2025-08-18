PORTO SANT’ELPIDIO – Nel bagno divampa un incendio e una famiglia riesce a mettersi in salvo grazie all’allarme lanciato da un passante che nota del fumo fuoriuscire dalla finestra. Attimi di paura, questa mattina, a Porto Sant’Elpidio (Fermo). In un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Don Luigi Sturzo, quartiere Corva, è scoppiato un incendio.



Le fiamme sono divampate, stando alle prime informazioni, nel bagno della casa mentre gli inquilini, una famiglia con due bambini, erano ancora a letto. Fortunatamente un passante ha notato del preoccupante fumo nero fuoriuscire dalla finestra del bagno e così ha lanciato l’allarme. La famiglia è così riuscita a mettersi in salvo e a scendere in strada mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco con un camion e un’autoscala. Gli equipaggi del 115 sono riusciti a circoscrivere e a domare prontamente le fiamme. Ancora da definire i danni causati dal rogo e le cause alla base dell’incendio