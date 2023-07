ANCONA – Seconda giornata di caldo da bollino rosso ad Ancona, secondo il bollettino delle ondate di calore. Alle 8 il termometro ha segnato 28 gradi, destinati a salire a 34 gradi alle ore 14, secondo le previsioni, con una temperatura percepita di 37 gradi).

Nel capoluogo marchigiano il picco previsto domani con 30 gradi alle 8 di mattina, 35 gradi alle 14 e temperatura percepita a 38 gradi. Raffica di accessi al pronto soccorso e richieste di interventi al 118 per malori legati al caldo. “Come tutte le estati” dicono al pronto soccorso, sottolineando che si tratta di disturbi per i quali non è necessario rivolgersi a strutture ospedaliere. Il Comune di Ancona ha attivato un piano anticaldo con un numero di telefono dedicato 071/54488, per chiedere informazioni sui servizi disponibili o i comportamenti da adottare.