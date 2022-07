FERMO – Scoperti sei evasori totali, del tutto sconosciuti al fisco, ma anche lavoratori in nero nei calzaturifici, terzisti con aziende “apri e chiudi” per eludere le imposte, sequestri e confische di auto, conti e immobili per decine di miglia di euro. È il bilancio dell’attività degli ultimi tre mesi della Guardia di Finanza di Fermo.

In tutto sono stati svolti 21 interventi, tra controlli e verifiche, che hanno consentito di ricostruire compiutamente le basi imponibili sottratte a tassazione, scoprendo un’evasione di imposta per oltre un milione di euro.

Sei gli evasori totali scovati, accertato anche l’utilizzo di due lavoratori in nero.



In due casi, l’attività ispettiva eseguita nei confronti di società operanti nel settore della produzione di calzature ha portato alla scoperta di ricavi non dichiarati per 360.532,00 euro ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei responsabili, entrambi di nazionalità cinese, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate per l’accertamento definitivo.