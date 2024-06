Uccide la madre sparandole con una pistola, mentre siede in terrazzo e poi, si toglie la vita. È la tragedia consumatasi lunedì pomeriggio in una abitazione nell'estrema periferia nord di Senigallia all'altezza del ponte Cesano, al confine con il comune di Marotta. A premere il grilletto Marco Rossetti di 51 anni, la vittima Ornella Veschi 87enne è stata colpita da un solo colpo dritto al petto. L'uomo con problemi psichici e alcuni ricoveri alle spalle viveva con la donna in una villetta bifamiliare condivisa anche con il fratello che abita al piano terra. È stato proprio lui a dare l'allarme.Tornando a casa, ha visto il sangue sul balcone e la mamma che non si muoveva. Temendo il peggio, ha subito chiamato il 112, numero unico dell’emergenza territoriale, mettendo in moto la task force dei soccorsi. Per una manciata di ore attorno all'edificio c'è stato il coprifuoco. Da lontano si intravedeva il corpo della donna, immobile, sul terrazzino. Si è sperato che fosse solo ferita tant'è che è stato chiamato l'elisoccorso che però non è neppure atterrato e ha fatto dietrofront in volo. I carabinieri e le forze di polizia hanno immediatamente messo in sicurezza la zona temendo che il 51enne potesse fuggire ancora armato, predisponendo un cordone di sicurezza per evitare che altri venissero coinvolti. Interrotta anche la viabilità dalla statale 16 adriatica dalle 19 circa fino alle 21, ora dell'epilogo. Rossetti in realtà si era già tolto la vita.

Ora saranno le indagini a cercare da fare luce sulla dinamica dell'accaduto anche se i precedenti sanitari dell'uomo non lasciano molti dubbi sull'impossibilità di prevenire l'estremo gesto dell'uomo. I precedenti ricoveri non avevano evidentemente sortito effetti di miglioramento. Potrebbe essere bastato un litigio, un diniego dell'anziana madre, per scatenare la rabbia. Ma dovranno anche far luce su come sia stato possibile che un'arma sia finita nelle mani di una persona così instabile. Le salme sono portati all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria per svolgere gli accertamenti autoptici.