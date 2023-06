Con le sue 30 frazioni e il secondo territorio per estensione della Provincia di Macerata, Cingoli si presta come un ideale bacino di sport a tutti i livelli. Impianti sportivi a disposizione, tanta natura incontaminata e una comunità appassionata fanno la differenza. Ecco perché il Buonasera Marche Show di Venerdì 16 Giugno si è trasformato in una carrellata piccoli e grandi campioni di quasi tutte le discipline possibili: dalla Nordic Walking al Cavallo, dalle Moto alla Pallamano, dal Calcio alla Pesca.

Il Sindaco Michele Vittori ha voluto, di concerto con la sua giunta, dedicare una serata “ai dirigenti sportivi, alle famiglie, agli atleti che ogni giorno mettono passione e impegno in ciò che fanno, tenendosi lontani da distrazioni, cellulari e brutte abitudini, per tenere questa comunità più sana, unita e accogliente che mai. Connubio tra sport e recettività sottolineato anche dalla Presidente della Pro Loco di Cingoli Elena Schiavoni: “Per noi è fondamentale poter legare il sano divertimento e il fare attività all’aria aperta con iniziative che possano far conoscere Cingoli nel resto d’Italia. Sono un’insegnante e credo fortemente nel concetto di “Mens sana in corpore sano”.

Sulla stessa linea il Presidente dell’Un. Montana Matteo Cicconi: “Qui a Cingoli c’è una grande capacità di unire lo sport alla valorizzazione del territorio, e noi come unione montana abbiamo bisogno di queste realtà per fare squadra, unire i 12 comuni in progetti che portino persone a visitare i luoghi più belli delle Marche, assaggiare le nostre eccellenze, facendo dello sport un veicolo in tal senso”.

E’ seguita una carrellata di premiazioni alle Società sportive, tra sorrisi, colori, stemmi e testimonianze di grandi e piccini. Dai bimbi di 5 anni che fanno motocross a Franco che racconta orgoglioso di aver pescato una trota di 8 kg, passando per il giovane talento del calcio convocato dalla nazionale U15 e dalla Pallamano fresca di promozione in serie A. Ecco di seguito i protagonisti della serata (presentata dal nostro Maurizio Socci, ndr). Le foto sono disponibili sulla pagina Facebook “Buonasera Marche Show”

CATEGORIA SPORT

1. A.S.D. AVENALE (calcio A5 e ruzzola) sul palco : Presidente Scatizza Lamberto

Nata nel 2002. Ad Avenale si organizzano dal 1970 manifestazioni equestri, ad agosto 2022 45°edizione del CONCORSO IPPICO NAZIONALE DI SALTO OSTACOLI, con cavalieri provenienti da 4 Regioni: Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Abruzzo.

La squadra di CALCIO A 5 disputa un CAMPIONATO REGIONALE, quest’anno classificata 4°, composta principalmente da atleti locali. Organizzano anche una gara di SPEED DOWN. menzione speciale per Dottori Maurizio vicecampione europeo di SPEED DOWN .

La società Ruzzola Cingoli è stata fondata da Andrea Marrocchi nel 1988. Partecipa a vari campionati organizzati dalla F.I.G. e S.T. (federazione italiana giochi e sport tradizionali) affiliata al CONI, presente con due squadre, una in cat. A e una in cat. B.

2020:2°nella massima serie cat. A., 2022 : 5° alle finali del camp. italiano a terna cat. A;

2023:la coppia Gambini Pietro /Marrocchi Andrea è campione prov.le cat. A e ha disputato la finale del campionato italiano. Giocatori squadra categoria A :

Marrocchi Andrea(capitano), Pioli Annibale, Marchegiani Enea, Piccinini Alberto,

Bonvecchi Sandro,Gambini Pietro, Pigliapoco Cesare, Ottaviani Claudio Giglietti Davide.

2. A.S.D. POLISPORTIVA VICTORIA STRADA Calcio a 5 sul palco presidente onorario Giorgio Giorgi

Nata nel 92, dal 2013 iscritta FIGC. Quest’anno ha partecipato alla serie c2

3. A.S.D. CINGOLANA SAN FRANCESCO (Calcio) Interviene il presidente Francesco Ippoliti.

Nasce nel 1993 da un gruppo di genitori che, aggregandosi, hanno cercato di promuovere qualcosa che potesse impegnare i propri figli. Iscritta al CONI e alla FIGC, affiliata alla Spal

Prima squadra :1° categoria LND MARCHE ; Under 19 : campionato prov. LND MACERATA ; Allievi : camp. Reg.le LND; Giovanissimi : camp. Regionale LND.

Settore giovanile con la “scuola calcio qualificata”. Nel 2019,ha raggiunto l’obiettivo di “Scuola Calcio Elite” massimo riconoscimento federale per le scuole calcio.

menzione speciale per Samuel Palmieri, classe 2008, convocato in Rappr. Nazionale Under 15;

– la categoria esordienti 2011 1^ classificata al Torneo Spal Cup di categoria;

– la categoria giovanissimi 2008/09 3^ classificata al Torneo Spal Cup di categoria.

4 ASS. DILETTANTISTICA BOCCIOFILA CINGOLIsul palco Sauro Catervi, presidente .

Nata ormai più di 35 anni, affiliata alla federazione nazionale bocce ubicata presso il centro sportivo di Cingoli, vanta giocatori di tutte le categorie: A-B-C-D. Dal 7 al 12 Agosto organizza : gara nazionale per 128 atleti (da tutta Italia) a CIngoli . In questo anno la società si è distinta per degli ottimi piazzamenti su alcune manifestazioni (anche fuori regione) e per aver partecipato alla “coppa Italia” sia con la formazione della categoria C che quella della massima divisione A.

5. CINGOLANA PESCA SPORTIVA ASSOCIAZ. DILETTANTISTICA “Gianfilippo Scalpelli”

Sul palco il Presidente Menghi Simone, il Presidente onorario Vignati Franco e il Consigliere Gagliardini Giuliano

Nasce nel 1963 con l’intento di salvaguardare e migliorare la popolazione ittica presente nel nostro territorio, tutt’oggi conta una sessantina di soci, gestisce un attracco per natanti nel lago di Cingoli, diga di Castreccioni, che serve da base anche per organizzare gare a livello nazionale di bass fishing, con barche a motore elettrico e belly boat. Organizza anche gare provinciali di pesca trota torrente nel Musone che scorre nel territorio Comunale, Ha sempre collaborato con Amministrazioni prima Provinciali e poi Regionali alle varie semine di materiale ittico da immettere nel lago di Cingoli e torrenti Comunali.

6. IL COLLE CIRCOLO IPPICO Interviene per l’associazione Paolo Petrini.

Scuola di equitazione delle 3 discipline olimpiche:

SALTO OSTACOLI-CROSS COUNTRY – DRESSAGE.

7. MOTO CLUB “A. Fagioli” sul palco : Presidente: Luigi Ciattaglia

per il progetto “Sali in Moto con Noi!” il responsabile Alessandro Maccioni,

Consigliere Federazione Motociclistica Italiana, Morena Coloccioni,

Tecnico Sportivo Referente CSAS Marche e il Coordinatore Italiano Quad Tecnico Sportivo, Montalbini Nicola.

Fondato nel 1945 da un gruppo di appassionati guidati da Armando Fagioli. Le gare di motocross iniziarono nel 1952 nel “Circuito Melletti”, situato appena fuori città, per proseguire poi, ininterrottamente dal 1956 ad oggi, nell’attuale Campo permanente “B. Tittoni”. L’impianto ha ospitato gare di motocross nazionali, campionati europei e mondiali di motocross; europei di sidecar cross; coppa mille dollari; campionato europeo quad cross.

Menzione speciale per il pilota Junior SIMONE MANCINI, partecipa a gare agonistiche dall’età di 8 anni, fino all’anno 2022, ha gareggiato per il Motoclub Cingoli con il team Racestore Luciani. Campione italiano nel 2019; Vicecampione italiano nel 2017/2020/2022; quinto al mondialito in Grecia nel 2021. Dal 2023 gareggia con il team Caparvi.

Quest’anno vestirà la maglia azzurra per il terzo anno consecutivo al mondialito in Romania.

Segnaliamo, inoltre, da quest’anno il progetto “Sali in Moto con Noi!”, progetto della Fed. Motociclistica Italiana in collaborazione con Sport e Salute con il Patrocinio del Dipartimento dello Sport del Consiglio dei ministri, dedicato ai giovanissimi (da 6 a 9 anni), in numerose località italiane di Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Toscana.

8. POLISPORTIVA CINGOLI (pallavolo e pallamano)

Sul palco: Diego Strappini capitano della MACAGI CINGOLI (promozione in Serie A Gold)

Giada Di Maso capitano della Under 15 campione Regionale e Campione di Area Marche/Abruzzo che parteciperanno a Luglio alle finali nazionali di cat. a Misano Adriatico.

Nata nel 1980, la Polisportiva Cingoli partecipa attualmente ai campionati di Serie A2 e B maschile di pallamano. In passato protagonista in Serie A, sia maschile che femminile.

9. ADMAIORA RACING TEAM Sul palco il presidente, Mirko Tobaldi

Ha sede a Cingoli (fraz Moscosi) si occupa principalmente all’avviamento al motocross. Nasce nel 2021 dalla passione di alcuni amici ora dirigenti, Mirko Tobaldi, Gianluca Romanu, Diego e Armando Polita, Francesco Pacetti, che risaliti in moto dopo molto tempo, decidono di formare quasi per gioco un gruppo al fine di tramandare la loro passione. Obiettivo :iniziare i più giovani al difficile mondo del motocross con il motto: “se puoi sognarlo … noi ti aiutiamo a farlo!”

10. SOCIETA’ GINNASTICA JUVENA :Presente la Consigliera Sofia Arbusti (ex ginnasta, istruttrice e ora dirigente).

Opera a Cingoli da 38 anni, società iscritta al CONI e alla Fed. ginnastica d’Italia. Propone corsi di psicomotricità per bambine/i dai 3 anni, corsi di avviamento allo sport e ginnastica artistica. Inoltre corsi di total body workout, ginnastica per la terza età e da quest’anno (grande novità) la danza aerea. Sarà presente in 6 diverse competizioni a livello NAZIONALE.

Menzione per le 2 atlete: Enriconi Dalila cat: Allieve – Sparapani Cloe cat. Junior, per aver vinto il titolo regionale nella gara di ginnastica artistica individuale.

11. S.S.D. SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLA STRADA

interviene il vicepresidente Luca Flamini

stagione sportiva 2022/2023 ottiene 8° posto campionato di seconda categoria.

12. TENNIS CLUB Cingoli Sul palco Mauro Giovagnoli

Piccola realtà con soci e iscritti in costante aumento, fino agli 80 del periodo estivo; in aumento anche la componente femminile.

Attraverso l’innovativo metodo di insegnamento “Fit Junior Program”, lo staff tecnico, composto dal Maestro Nazionale Michele Giambartolomei e gli istruttori di 1° livello Mauro Giovagnoli e Alessandro Oncini, accompagna con passione e dedizione tutti i 34 allievi, dai più piccoli fino all’alto livello.

Il Tennis Club conta la partecipazione a varie competizioni sportive, tra cui:

– campionato Under 14 reg.le:Valerio Bussolotto, Alessandro Chiaraberta e Raffaele Duranti;

– campionati regionali D1 e D4; – campionato Over 50 regionale e nazionale

Tra i numerosi orgogli: vittoria del camp. regionale D2 e quest’anno, per il 2° anno consecutivo, vittoria del campion. Reg.le Over 50 con gli atleti Sergio Ottobri, Cristian Chiaraberta, David Pollonara, Mauro Giovagnoni, Alfredo Ivan Corinaldi, Mauro Cantatori e Mauro Vittori. Organizzano il torneo “Balcone delle Marche” giunto alla sua 70° edizione.

13. T.S.N. CINGOLI (TIRO A SEGNO NAZIONALE CiNGOLI) Sul palco Francesco Pacetti

Società sportiva che conta oltre 300 iscritti. L’attività istituzionale è curata da dieci istruttori riconosciuti a livello nazionale e prevede il rilascio degli attestati uso e maneggio armi, l’addestramento della polizia municipale e delle guardie giurate.

Il campione regionale Tommaso Mosconi, 3° in italia, sarà impegnato a settembre a Milano per gli assoluti dei campionati italiani, la new entry Arianna Tittarelli proprio domenica 18 giugno parteciperà alla sua prima gara alle selezioni del trofeo Coni.

CATEGORIA TERRITORIO – SPORT/TERRITORIO legati ai percorsi del benessere

1. A.S.D. ATLETICA CINGOLISPORT/TERRITORIO

Interviene il Presidente Simone Giglietti

2. Downhill Deers CINGOLISPORT/TERRITORIO

Partecipano : il presidente dell’associazione Marco Sordini, Andrea Tobaldi e Milena Fabrizi

Nascono nel 2021 da un gruppo di amici con la passione per il gravity (insieme di discipline della mountain bike) e con il desiderio di promuovere un territorio perfetto per la bicicletta.

3. E-bike Agostinelli Cat. TERRITORIO

Sul palco: Valeria Pacetti

Nasce nel 2019 noleggia bici elettriche e organizza tour guidati adatti a tutti coloro che desiderano andare alla scoperta del territorio marchigiano IN TUTTA SICUREZZA.

4. G.S. AVIS BIKE CLUB CINGOLISPORT/TERRITORIO

Intervenuto sul palco per l’associazione Tobaldi Fabrizio

Attivo fin dal ‘73 con attività ciclistica e cicloturistica e numerose esperienze organizzative (2 tappe Giro d’Italia per Amatori, diverse , 2 Giri cicloturistici della Comunità Montana ecc.). Alla fine degli anni ’80 inizia l’attività fuoristrada in mountain bike, parallelamente a quella su strada, e si intuì subito che questa attività avrebbe trovato terreno fertile nel territorio cingolano e nella zona del S. Vicino ricchi di percorsi suggestivi ed immersi nella natura. Per la mountain bike il club ha organizzato manifestazioni di spicco quali: il Camp. Italiano Amatori di MTB nel ‘94, la Cross Country Nazionale nel ‘97 e negli altri anni una Cross Country regionale. Dal ‘98 il Club è stato particolarmente impegnato nell’organizzazione della “9 FOSSI”, Gran Fondo in mountain bike, che nel 2003 è stata inserita nel Calendario Nazionale Point to Point. La 9 FOSSI, grazie allo spettacolare percorso sulla Dorsale di Cingoli ed alla curata organizzazione, è ora una delle manifestazioni di riferimento di tutto il calendario nazionale e nel 2015 ha toccato il record di partecipazione con 1651 iscritti. Nel 2023 si è celebrata la 25^ Edizione.

Il Gruppo è affiliato alla FCI, partecipa in giro per l’Italia a tante manifestazioni ciclistiche su strada e fuoristrada. A Cingoli … Cicloturistiche in MTB, Bici da Strada e EBIKE.

Aiutano a tenere puliti i principali percorsi, permettendo così di far conoscere Cingoli ad appassionati ed amanti della natura.

5. A.S.D. Macerata Nordic WalkingSPORT/TERRITORIO

Sul palco due istruttrici della A.S.D.: Ombretta Cacciurri ed Isabella Piatti.

Da circa 10 anni nella Prov. di Macerata ,dal 2016 attiva anche a Cingoli. Il Nordic Walking è un’attività a basso impatto, che coinvolge il 90% della muscolatura e per questo è chiamata “Palestra all’aria aperta”.

6. NOI MARCHE BIKE LIFETERRITORIO Sul palco Mauro Fumagalli

Progetto “Strade di Marca” di “Noi Marche Bike Life”, 2° premio dell’Oscar italiano del cicloturismo presentato nel 2022 dalla Regione Marche, itinerario che vede coinvolti i comuni di Cingoli, Apiro, Treia, Appignano. Premiazione a Matera il 4 giugno 2022.

Scuole : CATEGORIA STUDENTE ATLETA

CONSEGNA SINDACO: MICHELE VITTORI

1. Istituto Comprensivo “E. Mestica” : Dir. Scolastica : Prof.ssa Emanuela Tarascio

Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado

2. Istituto Alberghiero I.P.S.E.O.A. “G. Varnelli” prof.ssa: Patrizia Marchegiani

Scuola secondaria di secondo grado

3. Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “G. Leopardi“

Scuola secondaria di secondo grado

Presenti le atlete Alessandra Gentilini Raffioni e Ciciliani Nicole e la prof.ssa Elena Schiavoni

Alessandra Gentilini Raffioni, 19 anni frequenta l’ultimo anno del liceo linguistico.

tiro a segno con carabina . Ha vinto 3 titoli regionali; ha ottenuto un 2° posto nella specialità mix team nel campionato nazionale invernale; oro a squadre nel campionato italiano nel 2022, oltre ad un 7° posto individuale. Le due specialità olimpiche in cui gareggia sono carabina 10 mt aria compressa e carabina a fuoco 50 metri 3 posizioni.

Ciciliani Nicole: 19 anni, tennis con circolo Moie Sporting Club, da quando aveva 7 anni, partecipa alla serie D a squadre.