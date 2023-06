ANCONA- Sorpreso durante un controllo con 10 grammi di hashish, 20enne in manette. E’ stato arrestato in via Giordano Bruno dopo che, in casa, sono stati trovato ulteriori 55 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo e 900 euro.

Trovati anche due bilancini di precisione. Ora è ai domiciliari in attesa di convalida.