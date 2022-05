Colpo di scena in Consiglio Comunale a Falconara. Roberto Cenci (Cittadini in Comune) si dimette.

E’ lui stesso a spiegare la scelta: “Ho ricevuto una citazione, da API raffineria di Ancona presso il Tribunale ordinario, per un servizio realizzato e trasmesso da Striscia la Notizia (Canale 5) nel 2020. La mia serenità personale è compromessa perché viene annientata quella della mia famiglia. A causa di questo, se rimanessi in carica, non riuscirei a svolgere il mandato da Consigliere con la lucidità e la libertà che questo ruolo istituzionale necessita”.

In aggiornamento.