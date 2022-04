Nell’ultima giornata, nelle Marche, sono stati rilevati 617 positivi, con incidenza che scende da 779 a 773.

Aumentano i ricoverati (+4) e si registrano ancora e tre morti riconducibili alla pandemia. Il totale delle vittime nelle Marche sale così a 3.799.

Per quanto concerne nello specifico il tasso di saturazione covid, la situazione resta comunque buona. Attualmente sono 197 i pazienti ricoverati per covid di cui 7 in Terapia intensiva. La percentuale di occupazione resta al 2,7% per le Terapie intensive (totale 256 posti) e sale al 18,6% in Area Medica (190 degenti su 1.013).