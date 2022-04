JESI – Per trovare Andreea Rabciuc, la 27enne di Jesi scomparsa dalla mattina del 12 marzo tra le campagne di Montecarotto, entra in scena anche una medium. Lo fa sapere l’avvocato Emanuele Giuliani, legale del fidanzato della giovane, Simone Gresti, indagato dalla Procura per sequestro di persona. “Si tratta di una risorsa messa a disposizione dai Servivi Investigativi srl di Andrea Ariola, il nostro consulente, che l’ha già impiegata in passato con buoni risultati”, ha spiegato l’avvocato.

La sensitiva avrebbe già dato utili inidizi, subito condivisi con le forze dell’ordine che si stanno occupando della vicenda. L’intento della difesa, spiega il legale, è dare una mano concreta alla ricerche, anche facendo ricorso a mezzi non convenzionali come questo appunto.

La difesa attende inoltre di poter pattugliare dall’alto l’area di Montecarotto con due droni, il cui uso fino ad ora non è stato possibile a causa delle condizioni meteo, troppo forti per ora i venti nella zona e sta lavorando con i propri investigatori anche in altre zone del paese, raccogliendo informazioni nei locali frequentati dai giovani.