Sempre più caos tra le imprese sull’obbligo di polizza rischi catastrofali, con Confartigianato che ha sollecitato la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni sulla proroga del termine per la stipula, che scadrebbe il prossimo 31 marzo. Intanto, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha creato per i suoi Associati una copertura assicurativa vantaggiosa contro le calamità, che risponde alla tanto discussa normativa.

“Abbiamo chiesto alla Premier Meloni una proroga urgente del termine – le parole del Presidente Nazionale Marco Granelli – che dia alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate, in modo da fare scelte consapevoli in tempi ragionevoli e sostenibili, valutando le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi, anche nel rispetto del principio mutualistico e della corretta gestione aziendale”.

La lettera inviata al Presidente del Consiglio è stata firmata anche dai Presidenti di altre Confederazioni dell’artigianato, del commercio e della cooperazione.

Per dare intanto una prima risposta alle imprese, nella speranza di maggiori chiarimenti da parte del legislatore, Confartigianato interprovinciale mette a disposizione la sua società di intermediazione assicurativa Imprimis Srl, nata dalla partnership con Antinori Assifin Srl (agenzia Zurich Insurance Company di Macerata) che ha studiato un piano di aiuto alle realtà produttive. Per questo motivo è stato creato un pacchetto assicurativo sui rischi catastrofali in grado di poter offrire condizione vantaggiose ai soci, con scontistiche fino al 25% per supportare gli imprenditori visto il repentino ingresso di una norma che impatterà economicamente sulle casse delle aziende, soprattutto delle piccole realtà che, date le loro dimensioni, non si sono mai approcciate a polizze di questa tipologia.

Il servizio di Imprimis Srl, infatti, è stato realizzato per dare una rapida ed efficace risposta a tale obbligo, confidando che si possa comunque arrivare ad una proroga che permetta la sottoscrizione con i dovuti tempi necessari.

Di seguito riportiamo i contatti per chi interessato ad avere informazioni sulle coperture assicurative: telefono: 0733 31791 – e-mail: consulenza@imprimisassicura.it