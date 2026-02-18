Sono pronti a riconsegnare le fasce i sindaci dei centri esclusi dalla nuova normativa sui comuni montani. Si tratta di nove centri del Pesarese (Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Petriano, Sassocorvaro Auditore, Terre Roveresche e Urbino), due dell’Ascolano (Appignano del Tronto e Castignano), e quattro del Maceratese (Belforte del Chienti, Colmurano, Sant’Angelo in Pontano, più Cingoli). Il problema deriva dal criterio dei 350 metri di altitudine media, deciso dal governo, criterio ritenuto dai sindaci scellerato.

Uno spiraglio di luce è arrivato però lunedì scorso: il ministro Lollobrigida, in visita a Loreto,incontrando i sindaci si è impegnato garantire un confronto sul tema con il ministro Calderoli.