Erbacce, topi e immondizia, il cantiere dell'Ex Stracca ad Ancona è in uno stato preoccupante, raccontano i residenti.

In realtà, ha spiegato nelle scorse ore in consiglio comunale, l'assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini , il cantiere non è fermo da mesi, i lavori sono ripresi a fine 2024 e vanno avanti, seppur in maniera lenta con opere secondarie. L'impresa intanto sta cercando di trovare nuovi investitori per terminare l'opera, certo è che intanto il tempo passa e la preoccupazione dei residenti continua a crescere, il rischio di incompiuta fa sempre più paura.