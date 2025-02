ANCONA – La squadra mobile sta ricostruendo le fasi che hanno preceduto un incidente stradale e un tentativo di aggressione avvenuti la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte e mezza, in via Brecce Bianche per individuare le responsabilità delle persone coinvolte. Sul posto dopo segnalazioni al 112 – che segnalavano prima una rissa poi un incidente stradale con feriti allo indirizzo è intervenuta la volante della polizia di Stato.

Al suo arrivo ha trovato un’autovettura capovolta. Personale del 118 che soccorreva i feriti, in particolare un uomo riverso a terra vicino l’autovettura, incosciente. Una seconda ambulanza soccorreva il conducente dell’autovettura che affermava di essere stato vittima di una tentata rapina da parte di altri soggetti sconosciuti, almeno tre, che lo avrebbero fermato mentre era solo in macchina e, con la scusa di chiedergli una sigaretta, sono saliti a bordo della stessa. Uno di loro avrebbe avuto un coltellino. Alla vista dell’arma il conducente sarebbe ripartito con l’autovettura e, dopo aver impattato contro altre due autovetture in sosta, si è capovolto.

Nel frattempo, altri soggetti quasi tutti in fase di identificazione, avrebbero aggredito con calci e pugni il conducente. Uno degli uomini a bordo della vettura si è allontanato dalla scena dell’incidente per recarsi autonomamente al pronto soccorso di Torrette per parlare con il primo incidentato.

E proprio lì al Pronto Soccorso sarebbe scoppiato il caos. Un 19enne anconetano, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito tre infermieri: una donna, spintonata e scaraventata a terra, e due uomini, presi a schiaffi e a pugni. All’arrivo dei carabinieri si è accanito anche contro di loro, tra spintoni e sputi. Alla fine è stato bloccato con il taser e arrestato.