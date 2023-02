FALERONE – Un incendio di notevole intensità ha devastato nella notte un negozio al primo piano di un fabbricato in via della Resistenza, località Piane di Falerone (Fermo). Sono state necessarie 12 ore di intervento da parte dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

Le squadre di Fermo, Amandola, Macerata ed Ancona, hanno operato per tutta la notte con il supporto di quattro autobotti e una botte chilolitrica da Ancona. Ora resta sul posto personale della Centrale fermana per le opere di bonifica e sono intervenuti anche i carabinieri di Montegiorgio.

Ingenti i danni all’interno dello stabile che ospita un emporio con tante referenze di prodotti in vendita. Sulle cause dell’incendio verranno eseguiti accertamenti, da parte dei vigili del fuoco, ma una delle ipotesi è che sia originato da un corto circuito o comunque problemi elettrici. Ora lo stabile, nel quale il calore del fuoco avrebbe causato anche un avvallamento del solaio, non sarebbe fruibile in attesa delle valutazioni dei tecnici dei vigili del fuoco. A dare l’allarme per l’incendio è stato il proprietario del negozio che poi è stato assistito dai sanitari, in via precauzionale, per lo stato di forte agitazione.