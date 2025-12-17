GROTTAMMARE – Momenti di paura questa mattina poco dopo le 6 a Grottammare (Ascoli Piceno), dove sei persone, tra cui quattro minorenni, sono state soccorse all’interno di un appartamento per un principio di intossicazione probabilmente dovuto all’utilizzo di incenso acceso nell’abitazione. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha richiesto il supporto dei Vigili del fuoco per verificare la qualità dell’aria nei locali.



I pompieri del distaccamento di San Benedetto del Tronto, utilizzando le strumentazioni in dotazione, hanno accertato la presenza di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione. È stata quindi avviata l’immediata aerazione dei locali e sono state effettuate successive misurazioni fino a confermare il completo ripristino delle condizioni di salubrità.



Le persone coinvolte appartengono a una famiglia di origine senegalese. Secondo quanto accertato, l’intossicazione sarebbe stata causata dall’uso di incenso acceso all’interno dell’appartamento. Le condizioni dei soccorsi non destano preoccupazione.