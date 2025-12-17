Si è conclusa con un fine settimana ricco di partecipazione Dialettiamoci 14, la rassegna nazionale dedicata al teatro dialettale organizzata dalla Compagnia Valenti di Treia, che ha animato il teatro di Caldarola con due giornate intense, tra riflessioni culturali, risate e premiazioni finali. Un evento che ha saputo coinvolgere scuole, compagnie teatrali, istituzioni e pubblico, confermandosi un appuntamento centrale per la valorizzazione della lingua e della cultura popolare del territorio. Il sabato mattina ha visto il teatro gremito di studenti provenienti dagli istituti di Caldarola, Belforte del Chienti, Macerata, Cingoli e Tolentino, protagonisti del convegno “Il dialetto e i suoi parlanti”. Una edizione segnata da una novità importante: grazie al sostegno della Simonelli Group, gli studenti sono diventati protagonisti attivi di un concorso di scrittura in dialetto, nelle sezioni prosa e poesia. Gli elaborati, letti pubblicamente durante la mattinata, saranno ora valutati da una giuria e premiati all’Auditorium Simonelli Group.

Ad arricchire il programma, gli interventi di Agostino Regnicoli e Pier Paolo Piccioni, che hanno presentato le loro traduzioni de Il Piccolo Principe rispettivamente in dialetto maceratese e ascolano, e la performance teatrale di Gianfranco Fioravanti, che ha portato in scena alcuni sketch in dialetto ascolano, riscuotendo grande apprezzamento.

La serata di sabato è stata invece dedicata al teatro comico con l’ultima commedia in concorso per Dialettiamoci 14: il gruppo teatrale Il Focolare di Loreto ha conquistato il pubblico con “La strana bottega”, chiudendo la rassegna delle opere in gara tra applausi e risate.

La giornata di domenica ha rappresentato il momento conclusivo del festival, con le premiazioni ufficiali e uno spettacolo di varietà che ha visto come ospiti Li matti de Montecò. Il Trofeo dei Cinque Comuni – assegnato congiuntamente dalle amministrazioni coinvolte nell’organizzazione del festival, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona – è stato vinto dalla commedia “Non è mai troppo tardi” della Compagnia In…Stabile di Civitanova. Un riconoscimento motivato dalla sensibilità dimostrata nel raccontare un periodo storico profondamente legato alle scuole di campagna dei piccoli paesi, quando le lezioni serali rappresentavano per molti lavoratori agricoli uno strumento di riscatto sociale: un messaggio fortemente radicato nella storia di queste zone.

Il premio gradimento del pubblico è andato a “Una vita tribbulata” della Filodrammatica Sibilla di Pievetorina, che ha conquistato anche il riconoscimento per la migliore opera deciso dalla giuria. Il secondo posto da parte del pubblico è stato assegnato a “Lu postarellu su la comune” della compagnia Fermanelli Moretti di Camporota di Treia, mentre il terzo posto è andato a “Oddio, la cazzarola” della compagnia Avis-Aido di Esanatoglia.

Per quanto riguarda i premi individuali, la migliore regia è stata assegnata ad Alessandra Granata e Fabio Sparvoli della compagnia Don Amedeo Gubinelli di San Severino, per la commedia “Quanno ‘na figlia se spusa”. Il premio per la migliore attrice protagonista è andato ad Antonella Coppari della compagnia Fermanelli Moretti di Camporota di Treia, mentre quello per il migliore attore protagonista, ex aequo, è stato assegnato a Cesare Bordo della compagnia Don Amedeo Gubinelli e a David Staffolani de Il Focolare di Loreto. Il riconoscimento per il migliore attore caratterista è stato assegnato a Eugenio Mercoldi della Filodrammatica Sibilla di Pievetorina, mentre quello per la migliore attrice caratterista è andato a Patrizia Boldrini della Filodrammatica Piorachese, per la commedia “Niente da dichiarare?”. Premi ex aequo anche per i ruoli non protagonisti: la migliore attrice non protagonista è stata assegnata a Giuseppina Testiccioli della Filodrammatica Sibilla di Pievetorina e a Gabriella Giacomini de Il Focolare di Loreto; il premio per il migliore attore non protagonista è andato ex aequoa Roberto Perini della compagnia I Gira…Soli di Castelfidardo e a Marco Cassetti della Avis-Aido di Esanatoglia.

Il premio per i migliori costumi è stato vinto dalla Avis-Aido di Esanatoglia, che ha ottenuto anche l’ex aequo per la migliore scenografia insieme a Il Focolare di Loreto.

Una menzione speciale della giuria, con l’assegnazione del Premio speciale Fabiano Valenti, è andata alla compagnia Avis-Aido di Esanatoglia per aver saputo valorizzare la funzione sociale del teatro, portando in scena numerosi giovani e favorendo l’incontro tra più generazioni.

La giuria tecnica era composta da Gaetano Tartarelli, vicepresidente della compagnia Fabiano Valenti di Treia, dal professor Alberto Cingolani, dall’assessore Paola Scaficchia del Comune di Caldarola e dalla giornalista Giulia Sancricca. Le premiazioni sono state curate dal presidente della compagnia Valenti, Fabio Macedoni, dai rappresentanti dei Cinque Comuni (assenti i rappresentanti di Serrapetrona per altri impegni istituzionali), e da una rappresentante degli sponsor, in particolare l’azienda Tec di Luca Pelacani.

Si conclude così Dialettiamoci 14, ma il teatro di Caldarola continuerà a ospitare gli eventi dei Caffè letterari (il prossimo è in programma venerdì 19 dicembre alla Caffetteria del teatro di Caldarola alle 21.15 per la presentazione del libro di Nicola Amici dal titolo “Vittore Crivelli e i castelli marittimi delle Basse Marche”). A gennaio prenderà invece il via la rassegna Brillanti a teatro con gli apericena serviti dopo ogni spettacolo e proseguirà il secondo appuntamento della rassegna Ragazzi a teatro.

La stagione ha il patrocinio di: Regione Marche, Unione Montana Monti Azzurri; Uilt Marche, Unpli Pro Loco Marche e Pro Loco Caldarola.

