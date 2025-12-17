OSTRA VETERE – Con l’auto esce di strada e finisce contro un albero. Un 81enne stamattina, poco dopo le 10, ha perso la vita in un incidente a Ostra Vetere (Ancona), lungo la strada statale 360 “Arceviese”.



Il sinistro è avvenuto al km 16+500, mentre l’auto si spostava in direzione Senigallia (Ancona). Alla guida l’anziano che ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. La corsa del veicolo è terminata contro una pianta che costeggia il viale. Violento l’impatto: l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto si sono portati sia l’ambulanza del 118, sia i vigili del fuoco che i carabinieri della compagnia di Senigallia. Gli operatori sanitari hanno appurato che non c’era più nulla da fare per salvare la vita all’81enne.



L’ipotesi è che all’origine del sinistro vi sia stato un malore. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente stradale, né sembra che altri mezzi abbiano causato l’uscita di strada dell’auto su cui viaggiava l’81enne. Corpo e mezzo sono stati recuperati e la strada è stata riaperta al traffico che, con qualche rallentamento, è tornato pian piano alla regolarità grazie anche all’intervento sul posto delle squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.