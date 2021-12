ANCONA – Disagi, caos e code ma per fortuna solo ferite lievi per le persone coinvolte nella carambola avvenuta in serata lungo l’autostrada A14 in direzione sud, all’altezza del casello di Ancona sud. L’incidente stradale che ha coinvolto un autocarro ed un’autovettura. Il conducente dell’autocarro per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato lungo la carreggiata coinvolgendo anche la vettura. Gli occupanti dei mezzi sono stati presi in cura dai Sanitari del 118 presenti sul posto. La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo sta provvedendo alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Al momento l’Autostrada è chiusa al traffico. Sul posto anche la Polizia Autostradale.