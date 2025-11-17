FABRIANO – Paura questa mattina, poco dopo le 8,30, lungo la strada statale 76 nel territorio del comune di Fabriano (Ancona) per un incidente stradale. Un 30enne, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido per la pioggia, ha perso il controllo della propria auto, una Fiat Punto, urtando il new jersey e ribaltandosi poco prima dell’ingresso nella galleria tra Fabriano est e Borgo Tufico.

L’uomo sarebbe uscito dall’auto da solo e le sue condizioni non sono tali da far temere per la sua vita. Tuttavia, per precauzione, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto, oltre ai soccorsi e ai vigili del fuoco, sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità. L’incidente ha provocato infatti disagi alla circolazione.

Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati tra le due uscite obbligatorie che, nel frattempo, sono state istituite, vale a dire Fabriano Est al km 17,500 con rientro a Borgo Tufico al km 23,700. Subito dopo le 9,30, una volta rimosso il mezzo incidente, la carreggiata è stata riaperta.