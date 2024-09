Ufficializzata dal Presidente Onorario di Banca Macerata, Loris Tartuferi, e dal Presidente dell’Istituto, Ferdinando Cavallini, la donazione alla Croce Verde di Civitanova di due moderni mezzi attrezzati per interventi in emergenza e per trasporti programmati: una nuova ambulanza ed un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili, necessari per continuare a garantire lo standard dei livelli di assistenza e di prestazioni alla comunità. Questi veicoli andranno ad integrare un parco mezzi dell’ente di via Aldo Moro che da oggi è sempre più all’avanguardia e al passo con i tempi.

“Vista la mole di servizi richiesti, questi mezzi non bastano più ed è qui che è arrivata la splendida donazione di Banca Macerata che ha offerto un’ambulanza e un pulmino per i disabili. Grazie quindi a Banca Macerata per la sensibilità dimostrata e per il fattivo sostegno a favore della nostra quotidiana attività nel soccorso e nell’emergenza. Un gesto che racconta e conferma l’attenzione dell’Istituto al mondo del soccorso, della sofferenza e del bisogno che è poi ciò che ci rende comunità”. Sono le parole con cui Cesare Bartolucci, Presidente della Croce Verde di Civitanova, ha accolto la donazione da parte della Banca.

“Questa donazione rappresenta un gesto concreto di vicinanza al nostro territorio e alle persone che lo abitano” dichiara il Presidente Onorario di Banca Macerata Loris Tartuferi. “La scelta di donare questi mezzi nasce dalla consapevolezza delle esigenze crescenti nel settore della sanità e dell'assistenza sociale, soprattutto per le categorie più fragili. La Croce Verde svolge un ruolo fondamentale nel garantire soccorso immediato e assistenza quotidiana, e come banca profondamente radicata nel territorio, sentiamo il dovere di sostenere chi si adopera per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini.”

“Questo intervento si inserisce perfettamente nella nostra missione di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, mettendo al centro la solidarietà e il benessere collettivo – prosegue il Presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini – “Banca Macerata è, e continuerà a essere, un partner affidabile per le istituzioni locali e un promotore attivo di progetti a beneficio della comunità. Ringraziamo la Croce Verde di Civitanova per l'incredibile lavoro che svolge ogni giorno e siamo felici di poter dare un contributo concreto al loro prezioso operato."

La Croce Verde di Civitanova Marche opera nel settore della pubblica assistenza e soccorso a malati e feriti dal 1910. Settanta anni di attività durante i quali questa realtà è sempre cresciuta grazie all’aiuto della popolazione, delle industrie e degli istituti di credito, e alle cospicue donazioni che hanno consentito di rinnovare il parco mezzi e di realizzare una sede di proprietà nel 1985. La Croce Verde è stata eretta Ente morale nel 1969, e dall’ottobre 2022 è diventata Ente del Terzo Settore. I soci iscritti sono circa 1.000 e i volontari che prestano servizio sono 203. Può contare su nove ambulanze e due pulmini per il trasporto dei disabili. In un anno le ambulanze della Croce Verde percorrono circa 280.000 Km per un numero di 5.000 interventi richiesti dal 118 in emergenza, più altri 4.000 interventi per servizi programmati.