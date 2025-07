PORTO SANT’ELPIDIO – Viene colto da un malore e perde il controllo del parapendio precipitando in una piscina di una struttura ricettiva di Porto Sant’Elpidio, nel Fermano. Nella caduta viene urtata una ragazza, per fortuna senza gravi conseguenze. Il parapendista invece si accascia senza vita. La vittima è Felix Baumgartner base jumper di 56 anni. Era conosciuto a livello mondiale per le sue imprese estreme, in particolare per il suo lancio dalla stratosfera con cui stabilì tre record mondiali.