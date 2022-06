Tragico schianto nella notte a Marina: auto con madre e figlioletta a bordo travolge e uccide una coppia in bici

Il dramma attorno alla mezzanotte sul lungomare di Marina di Montemarciano, tra gli stabilimenti Nialtri e Lo Chalet. Secondo una prima ricostruzione, la coppia in bici stava pedalando verso casa quando li ha travolti l’auto fuori controllo, guidata da una quarantenne che lavora in zona, con a bordo la figlia di sette anni. La Fiat Panda li ha centrati in pieno, scaraventandoli a una ventina di metri di distanza dal punto dell’impatto, poi è finita fuori strada, sulla sua destra, urtato nella sua cora un camper in sosta e finendo per ribaltarsi.

Sono uscite miracolosamente illese la donna al volante, dipendente di uno chalet di Marina di Montemarciano, e la figlioletta di 7. Sono invece morti sul colpo i due ciclisti, una 39enne e un 42enne, conviventi a Montemarciano. I carabinieri della stazione di Montemarciano e del Norm di Senigallia, prontamente intervenuti, non avrebbero trovato a terra segni di frenata. Tempestivi ma purtroppo vani i soccorsi del 118, sopraggiunti insieme ai vigili del fuoco di Senigallia: per la coppia in bici non c’è stato nulla da fare.

Da capire la dinamica della tragedia. Forse alla base della sbandata un malore della conducente, un colpo di sonno o un guasto meccanico.