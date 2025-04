“Seminare Benessere” è il suggestivo titolo di un progetto che vede protagonisti gli ospiti della Casa Rossa di Ancona, struttura residenziale riabilitativa per persone con problematiche psichiatriche, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell'Univpm, Ast, Comune e Regione. L'agricoltura sociale e il lavoro come cura per il benessere psicologico e la salute mentale