FERMO – Erano rinchiusi in un camper senza cibo né acqua, al buio e tra la sporcizia. La polizia salva cinque cani e tre gatti, e denuncia il proprietario per maltrattamento di animali. Il salvataggio è avvenuto a Casabianca di Fermo.



La polizia transitando in via Adami, ha notato un camper con vetri completamente oscurati dal quale proveniva il latrato incessante di numerosi animali. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo più approfondito, facendo una scoperta inquietante. Dentro al veicolo parcheggiato in un campo, hanno trovato ben cinque cani e tre gatti, chiusi senza cibo né acqua, e circondati da sporcizia, escrementi e rifiuti.



Gli animali erano completamente al buio, ma apparentemente in buone condizioni. Immediatamente l’intervento sul posto un veterinario dall’Azienda sanitaria di Fermo che ha provveduto a controllare lo stato di salute degli animali e l’eventuale presenza di microchip per risalire ai legittimi proprietari. Solo uno dei cinque cani ne era dotato. Durante l’ispezione è arrivato il proprietario del camper, un 70enne di Civitavecchia (Roma), pregiudicato. L’uomo si è giustificato dicendo di essere alla ricerca di un terreno con un casolare e spiegando che la situazione era solo temporanea. La scusa non cha convinto gli inquirenti e viste le condizioni inaccettabili in cui si trovavano gli animali, l’uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali.



I cinque cagnolini e i tre gatti, fortunatamente, sono stati messi in salvo e trasferiti in una struttura idonea per ricevere le prime cure.