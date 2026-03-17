Gli eventi promossi da Viva Servizi in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua 2026. Venerdì 20 marzo doppio appuntamento: la mattina il ridotto del Teatro delle Muse accoglierà studenti e cittadini per attività ludico-culturali sul tema dell’acqua e del suo valore, la sera, invece, alle ore 21.00 presso l’Auditorium della Mole Vanvitelliana si terrà un incontro/dibattito dal titolo “Il peso di una goccia: visioni per un modo possibile” nel corso del quale verranno proiettati diversi cortometraggi forniti e si ragionerà intorno al tema della sostenibilità. Ingresso gratuito con prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-peso-di-una-goccia-visioni-per-un-mondo-possibile-1984483256842?aff=oddtdtcreator