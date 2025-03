ANCONA – Si presenta nella struttura sanitaria di Villa Igea ad Ancona in stato di alterazione e aggredisce medici e carabinieri: un 69enne di Potenza Picena (Macerata), già noto alle forse dell’ordine, è stato arrestato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ancona per resistenza a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto lo scorso 14 marzo scorso: nella prima mattinata di venerdì, si era presentato a Villa Igea, in via Maggini, per sostenere un piccolo intervento chirurgico programmato per quel giorno, ma era apparso estremamente agitato e irragionevole, probabilmente a causa di abuso di alcol. Presa coscienza della necessità di rimandare ad altra data l’intervento proprio a causa delle sue condizioni non ottimali, il 69enne ha iniziato a inveire violentemente contro i sanitari della struttura, prendendo anche a calci gli arredi presenti