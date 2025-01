Ergastolo per Innocent Oseghale, nessuno sconto di pena al nigeriano condannato per l’omicidio aggravato dalla violenza sessuale nei confronti di Pamela Mastropietro, la 18enne romana ritrovata morta il 30 gennaio 2018 nelle campagne maceratesi.

Dopo sette anni di processi, due corti d’Assise d’Appello e tre ricorsi in Cassazione, la famiglia di Pamela tramite una lettera letta ieri in udienza dalla madre della giovane Alessandra Verni chiedeva di scrivere una volta per tutte la parola fine a questa vicenda e così è stato.

Questa mattina la Corte di Cassazione ha depositato il verdetto con cui ha respinto il ricorso straordinario presentato dagli avvocati del nigeriano Simone Matraxia e Umberto Gramenzi. La difesa chiedeva di escludere l’accusa di violenza sessuale sulla base di asseriti errori materiali. Oseghale, secondo la tesi difensiva, non aveva dato l’eroina direttamente a pamela, approfittando poi del suo stato alterato per abusarne , la giovane, secondo gli avvocati del nigeriano, avrebbe avuto con lui un rapporto sessuale consenziente nel sottopasso di Fontescodella, fuori della casa di via Spalato 124 dove venne uccisa, un rapporto concesso con la promessa della droga.

Ricorso respinto dai giudici della corte di Cassazione, confermando di fatto la sentenza della Corte di Appello di Perugia: Pamela Mastropietro venne violentata e uccisa da Innocent Oseghale, che poi smembrò il cadavere per occultarlo e nasconderlo in due trolley, trasportati fuori città.

Confermata, con il riconoscimento della violenza sessuale, anche la condanna all’ergastolo per Oseghale, che attualmente sta scontando la sua pena presso il carcere di Ferrara.