CIVITANOVA MARCHE – Un totale di 557 confezioni di prodotti di profumeria e della cura della persona contenevano butilfenil metilpropionale, una sostanza nota con il nome “Lilial”, vietata in quanto classificata tra le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche. E’ il motivo per il quale sono state sequestrate dai finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche.

Lo stop ai prodotti contenenti sostanze nocive è arrivato nell’ambito di una generalizzata intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio durante le trascorse Festività, finalizzata a garantire un adeguato presidio a tutela dei consumatori. I finanziari hanno eseguito controlli presso vari esercizi commerciali della città costiera costituenti mete dello shopping natalizio.

Le attività di polizia economico-finanziarie condotte dai Finanzieri sono state orientate, principalmente, a verificare il corretto assolvimento delle prescrizioni imposte dalle norme di settore sulle informazioni minime da indicare sulla merce esposta in vendita, per assicurarne un’oculata e consapevole scelta d’acquisto.

In tale contesto, l’attenzione si è rivolta anche verso quelle aziende potenzialmente esposte al rischio di detenere, per la vendita, cosmetici contenenti un composto chimico, il butilfenil metilpropionale (“Lilial”), utilizzato per la preparazione di cosmetici, oggi vietato, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (cosiddette sostanze “Cmr”). E’ risultato che una società metteva in vendita nel proprio esercizio prodotti di quel tipo. Ferma restando la presunzione d’innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità, la merce incriminata è stata sottoposta a sequestro probatorio e il legale rappresentante della società denunciato a piede libero alla Procura.