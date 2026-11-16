Da bene confiscato alla criminalità organizzata a luogo di accoglienza, cura e inclusione sociale. È la storia di Podere Tufi, a Cupramontana, che ha celebrato la conclusione dei lavori di ampliamento con una mattinata di condivisione dal titolo «Trame di Bene Comune». Un traguardo importante per la struttura gestita da COOSS Marche, che conferma il proprio impegno nel potenziamento dei servizi e nella valorizzazione degli spazi dedicati al benessere delle persone.

L’ampliamento rappresenta una nuova tappa di un percorso che intreccia legalità, solidarietà e welfare di comunità. Un esempio concreto di come un bene sottratto alla criminalità possa essere restituito al territorio e trasformato in una risorsa per l’intera collettività.

«Molti conoscono la storia di questo podere – ha ricordato il sindaco di Cupramontana, Enrico Giampieri –. Proprio questa storia deve regalarci un grande insegnamento. Un bene confiscato alla criminalità organizzata è diventato un punto di riferimento per un’intera comunità e un modello di solidarietà. Noi ne siamo davvero tanto orgogliosi».

Un valore riconosciuto anche dalle istituzioni. «Non avevo mai visto questa bellissima struttura, ma so che negli anni sono stati fatti enormi passi in avanti e oggi ne vediamo i risultati – ha sottolineato il viceprefetto di Ancona, Grazia Branca –. Tutto quello che oggi Podere Tufi rappresenta è una vittoria della società civile».

La storia della struttura affonda le proprie radici negli anni Novanta. Il terreno venne acquistato da Enrico Nicoletti, tesoriere della Banda della Magliana, attraverso un prestanome. Nel 1996 Nicoletti fu condannato a sei anni di carcere e il progetto di realizzare un podere non venne mai portato a termine. L’immobile, rimasto incompiuto, fu confiscato alla criminalità organizzata nel 2001 e destinato, l’anno successivo, al patrimonio del Comune di Cupramontana.

La svolta è arrivata con il recupero e il riutilizzo sociale del bene. Dal gennaio 2023, in seguito alla fusione per incorporazione con Vivicare, la gestione di Podere Tufi è entrata a far parte del percorso di COOSS Marche. Oggi la struttura dispone di 13 posti letto e di un’équipe multidisciplinare impegnata in attività di riabilitazione, risocializzazione e sostegno.

«Podere Tufi è un messaggio di legalità, un investimento nelle aree interne, troppo spesso dimenticate, ed è anche un presidio fondamentale per il territorio – ha spiegato il presidente di COOSS Marche, Diego Mancinelli –. Oggi abbiamo a disposizione 13 posti, ma ci piacerebbe aggiungerne altri due. L’investimento economico è stato importante, ma siamo riusciti a terminare i lavori senza interrompere le attività: un aspetto significativo per gli ospiti, che vivono questo ambiente come la loro casa».

Podere Tufi è anche un luogo di partecipazione e impegno civile. Dal 2012, infatti, l’associazione Libera organizza qui un campo di volontariato estivo: una settimana dedicata al lavoro della terra, alla conoscenza della storia del bene confiscato e a momenti di confronto sui temi della legalità e della lotta alle mafie.

«I beni possono essere materiali e relazionali – ha concluso don Paolo Gasperini, coordinatore di Libera Marche –. Podere Tufi rappresenta tutto questo, ma è anche un luogo dove tanti progetti prendono vita e dove si insegna a camminare insieme, verso un futuro sereno».

Una storia di riscatto che continua a crescere: a Cupramontana un luogo un tempo simbolo dell’illegalità è diventato un patrimonio condiviso, capace di generare opportunità, solidarietà e futuro.