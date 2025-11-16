ALTIDONA – Grave incidente questa mattina poco prima delle 8 nel Fermano, a Marina di Antidona, lungo la STrada Statale 16 all’altezza del Villaggio Villa Verde. Due auto si sono scontrate, nell’impatto una delle due è volata fuori dalla carreggiata, proprio all’interno del centro turistico, piombando a terra su un fianco.



All’interno dell’abitacolo una donna, rimasta incastrata tra le lamiere ed estratta solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. La donna è stata portata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Lievi ferite invece per l’altro automobilista coinvolto nello scontro, condotta all’Ospedale Murri di Fermo. Sul posto oltre ai sanitari anche i carabinieri per i rilievi.