Il saluto del prefetto, seguito dall’alzabandiera, poi la benedizione della corona, deposta sul Monumento ai caduti di Ancona. Si è svolta questa mattina in piazza IV Novembre la celebrazione del Giorno dell’unità nazionale e della giornata delle Forze armate. Davanti alle istituzioni locali sono stati letti i messaggi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che hanno dedicato la giornata ai militari vittime dell’incidente aereo in Bosnia.

Un’occasione per ricordare il valore della pace e della libertà oltre che per onorare e rendere omaggio a quanti si sono sacrificati per la nostra nazione, ha sottolineato il prefetto di Ancona Maurizio Valiante, un pensiero per tutte le famiglie che, ha aggiunto il sindaco Silvetti, hanno perso i propri cari nel compimento del loro dovere, una giornata importante per la memoria ma anche per l’attualità e per il futuro, ha spiegato il governatore Acquaroli , che è poi tornato a parlare dell’inchiesta ricostruzione rispondendo alle domande delle opposizioni sul prossimo consiglio regionale.