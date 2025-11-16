ANCONA – Tre giovani sono stati bloccati dalla polizia e portati Questura per l’aggressione, con un coltello, ai danni di un 20enne in piazza Roma ad Ancona. E’ accaduto ieri sera: dopo l’accoltellamento è intervenuta subito una Volante della Polizia.

L’aggredito, un ragazzo appena 20enne, di origini nordafricane, raggiunto da un fendente, è stato prontamente soccorso da personale del 118 e poi trasportato in ospedale a Torrette. Ha riportato una prognosi di 10 giorni.



Intanto i poliziotti hanno fermato i tre presunti aggressori, che sarebbero come il ferito di origini nordafricane: sono stati condotti in Questura, identificati e denunciati per lesioni aggravate