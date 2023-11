PESARO – Come Bonnie e Clyde: sono ancora ricercati i due detenuti albanesi, una coppia di fidanzato implicati in un tentato omicidio che sono evasi durante la fase di regime di semilibertà. Ieri non sono rientrati in carcere a Pesaro dopo la giornata di lavoro passata in un’azienda agricola del San Bartolo. I due reclusi, che hanno la residenza nella zona di Ravenna, avevano ottenuto la possibilità di lavorare all’esterno del carcere proprio per la loro buona condotta oltre che per la pena in fase di progressione. Si tratta di Emilian Bici, 43 anni, detenuto in carcere per tentato omicidio, ed Ermelinda Spahiu, 38, che aveva preso parte allo stesso episodio.