FABRIANO – Gatti “ostaggi” di un ambiente insalubre e, dunque, in precarie condizioni di salute. Intervento dei carabinieri forestali di Fabriano che, a seguito di una segnalazione, hanno effettuato un controllo assieme al personale veterinario dell’Ast di Ancona e hanno così “liberato” i poveri mici.

Gli animali, 14 in tutto, erano chiusi in casa da diversi giorni al buio e all’interno di locali pervasi da un acre olezzo di ammoniaca proveniente dai numerosi escrementi depositati ovunque. Alcuni gatti presentavano problemi intestinali e sono stati prontamente curati dai veterinari.

Al termine dell’operazione gli animali sono stati sequestrati per il reato di maltrattamento e detenzione cagionevole di gravi sofferenze. Tre sono stati ceduti ad un’associazione di Senigallia, per gli altri sono in corso accertamenti per affidarli in strutture di accoglienza del territorio.

Il responsabile, invece, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione illecita e cagionevole di sofferenze. Rischia pene che vanno dalla multa fino a 10mila euro e l’arresto fino ad un anno.