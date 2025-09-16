RIMINI – Un uomo di 64 anni residente a Fano è rimasto vittima di un incidente questa mattina sul lungomare di Rimini. E’ successo intorno alle 9:30 sul viale regina Elena dove due auto si sono scontrate quasi frontalmente.



Nulla da fare per il fanese, che viaggiava a bordo di un’Audi A4. L’uomo sarebbe deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Ferito ma non in gravi condizioni l’altro automobilista coinvolto, un riminese di 66 anni, al volante di una Volkswagen.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Rimini.