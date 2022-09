SENIGALLIA – “Al momento il bilancio è di un decesso e tre dispersi, tra questi ultimi una mamma con una bambina e un bimbo” a dirlo il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini in collegamento a Buongiorno ètv. Secondo quanto ricostruito al momento dai soccorritori, la madre del bimbo disperso sarebbe riuscita a lasciare l’auto con il figlio in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta. I vigili del fuoco l’hanno soccorsa e salvata nella notte ma al momento del bambino non c’è traccia. Il sindaco già ieri sera attraverso i social aveva raccontato la drammatica situazione in corso nel comune rivolgendosi ai suoi concittadini: “Che Dio ci aiuti….”.

“Dalle due di notte tutto è precipitato. E’ una situazione tragica” così il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti in collegamento telefonico a Buongiorno ètv sulla terribile alluvione che ha colpito Senigallia nella notte tra giovedì e venerdì.

Tante le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa, di 7 decessi e tre dispersi al momento il drammatico bilancio per l’esondazione del Misa. Al momento sono 90 le persone ospitate nella Caritas di Senigallia che sono state costrette a trascorrere la notte all’addiaccio.

Chiuse per la giornata di oggi e di sabato delle scuole di ogni ordine e grado, i servizi per l’infanzia 0-3 anni, centri diurni disabili, centro diurno alzheimer, centro pomeridiano germoglio e tutti gli impianti sportivi.

Rimarranno chiusi anche i musei e la biblioteca Antonelliana; tutti gli eventi in programma sono annullati. Negli stessi giorni sono sospese le attività vaccinali programmate e previste in via Po.

Attenzione anche per l’acqua potabile, come si legge sulla pagina facebook del comune di Senigallia “Si raccomanda di non utilizzare l’acqua dei rubinetti fino a quando non saranno effettuate tutte le verifiche per consentirne il consumo in sicurezza”.

Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio è in partenza per le Marche dopo la bomba d’acqua che ha colpito la provincia di Ancona provocando almeno 6 morti.

Intanto continua il lavoro dei soccorritori, andato avanti per tutta la notte.

Al momento risultano ancora tre persone disperse a Barbara, comune che assieme a Otra e Trecastelli è stato investito da un’ondata di acqua e fango che ha travolto tutto il paese: le ricerche dei vigili del fuoco al momento non hanno dato esito. Nel frattempo ha smesso di piovere nelle campagne nell’entroterra di Senigallia, investite da un’ondata di maltempo che ha provocato 6 vittime e tre dispersi: a Ostra, nella frazione di Pianello, sono morte 4 persone, una a Trecastelli nella frazione di Passo Ripe, e una a Barbara, dove mancano mancano all’appello 3 persone. Sulla zona sta ora splendendo il sole.