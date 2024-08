MONTE PORZIO – Doveva essere un Ferragosto di festa e invece si è trasformato in un dramma per una comitiva di anconetani. Il gruppo si era recato a pranzo in un ristorante della cittadina in compagnia di un barboncino quando improvvisamente all’uscita dal locale un pitbull li ha aggrediti e presi a morsi.



Il piccolo barboncino, colpito più volte dai morsi del pittbull, è morto dissanguato, ferito alle mani e alle gambe un componente del gruppo. Non solo all’uscita dal locale è anche scoppiata una rissa.



I carabinieri hanno sedato la rissa e identificato il proprietario del pittbull.