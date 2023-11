PORTO SAN GIORGIO – I carabinieri accorrono in una casa dove è stato segnalato un litigio, ma trovano una coltivazione di marijuana con più di 50 piante alte più di un metro e mezzo. Finisce in manette un 26enne che solo pochi giorni prima era stato denunciato per spaccio a Lido Tre Archi.

Nel corso di servizio notturno dedicato al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere di Lido tre Archi, i Carabinieri hanno concentrato la loro attenzione su un giovane che alla loro vista ha cercato di disfarsi di un involucro termosaldato in cellophane. I militari lo hanno recuperato, trovando, al suo interno, varie dosi di sostanze stupefacenti, una miscela pericolosa di dosi di “cocaina”, “hashish” ed “eroina”.

Pochissimi giorni dopo, lo stesso giovane è stato poi arrestato in flagranza per il medesimo reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti nel corso di un’operazione condotta dalle Stazioni Carabinieri di Pedaso e Monterubbiano. L’azione dei Carabinieri si è innescata in seguito ad un litigio familiare segnalato presso l’abitazione del giovane. Ma una volta dentro in carabinieri hanno trovato dell’abitazione sono state rinvenute due buste in cellophane contenenti rispettivamente 10 compresse di colore rosa con la scritta “Nasa”, le quali, sottoposte a un rapido test narcotico, si sono rivelate contenere anfetamine.

Inoltre, sono stati scoperti cristalli in polvere granulare, anch’essi identificati come anfetamine attraverso un test narcotico. Ma la scoperta più sorprendente si è verificata all’interno di un terreno agricolo adiacente alla sua abitazione. Qui, i Carabinieri hanno trovato 53 piante di “Cannabis Indica” in piena fioritura, con un’altezza media di 160 cm. Queste piante illegali sono state immediatamente eradicante. Tutto il materiale stupefacente, dalle sostanze sequestrate alle piante scoperte, è stato sottoposto a sequestro penale e assunto in carico per ulteriori indagini. L’operazione si è conclusa con l’arresto del giovane, il quale è stato trattenuto presso la propria abitazione dove sarà sottoposto a regime di arresti domiciliari.