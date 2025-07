Il mondo agricolo marchigiano è in allarme per l'ipotesi di istituzione di un Fondo Unico Europeo in cui far convogliare anche la Politica Agricola Comune (PAC). Si delineerebbe uno scenario di forte difficoltà e un rischio reale di sopravvivenza per molte imprese del settore. L'allarme di Cia Marche in un vertice dal titolo "Agricoltura sotto attacco. Non arriviamo al Fondo!"