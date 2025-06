SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco prima delle 14 di oggi un camion con rimorchio ha preso fuoco lungo l’autostrada A14, appena fuori dalla galleria Monte Renzo, direzione sud, nel territorio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), sprigionando colonne di fumo sulla zona. Sul posto si sono immediatamente portati i vigili del fuoco. La parte anteriore era completamente avvolta dalle fiamme ed è stata spenta con liquido schiumogeno evitando che si potesse propagare anche al rimorchio.



A fuoco anche le sterpaglie a margine della carreggiata. A causa di un leggero vento il rogo ha iniziato a propagarsi in direzione ovest, ben oltre le barriere autostradali ed è stato quindi necessario l’arrivo di altri operatori dalla Centrale di Ascoli che hanno provveduto a spegnere le fiamme prima che arrivassero a manufatti agricoli presenti in zona.

A margine dell’incendio, prima della stessa galleria, al momento del problema innescatosi al mezzo pesante, è stato coinvolto anche un furgone che è finito contro il new jersey sulla sinistra della corsia di sorpasso. Sul posto per la messa in sicurezza i vigili del fuoco di Fermo. La Polizia Autostradale è intervenuta per regolare il traffico veicolare