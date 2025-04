FABRIANO – Dopo la disponibilità espressa del gruppo Fedrigoni di revocare l’accordo di licenza con il distributore internazionale tedesco Jacob Jurgensen per produrre e distribuire in Europa, tramite la società Paper Fast, carta per fotocopie “Copy 1 e 2” dell’iconico marchio Carta Fabriano, l’azienda tedesca avrebbe chiesto a Fedrigoni un risarcimento milionario.



A riferire la circostanza, appresa in maniera ufficiosa, è stato in Consiglio regionale l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi che risposto in aula a due interrogazioni sulla questione specifica; una del Pd, primo firmatario Antonio Mastrovincenzo, e l’altra di Mirella Battistoni (FdI).



Il nodo dell’utilizzo del marchio era stato posto a seguito della decisione di Fedrigoni di chiudere lo stabilimento della Giano srl che produceva la carta Fabriano nello stabilimento di Rocchetta. Successivamente era emerso l’accordo di licenza tra Fedrigoni e il gruppo tedesco che aveva suscitato clamore, con tanto di ipotesi di uso ingannevole del marchio non escluso dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. C’erano state prese di posizione da parte della Regione e del Comune che ha diffidato la Fedrigoni, e dei sindacati di categoria. Il Gruppo Fedrigoni ha poi comunicato la propria disponibilità a revocare quell’accordo ma, stando a quanto comunicato dall’assessore in Consiglio, sarebbe insorta la questione di una richiesta di risarcimento milionario paventato dalla Jurgensen in caso di venire meno dell’accordo, e di conseguenza un’impasse nella procedura di revoca dello stesso accordo.



“Ho avvisato il Mimit di questo sviluppo – ha comunicato Aguzzi – ed ho convocato la Fedrigoni per giovedì; sono pronto ad estendere l’invito anche al distributore tedesco per comprendere la situazione al meglio”. Dal canto suo, nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Fedrigoni, nonostante le sollecitazioni, ma solo la conferma che al momento non vi è alcuna richiesta di risarcimento ufficiale.