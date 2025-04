ANCONA – Dopo la mezzanotte la cucina del ristorante era chiusa e due clienti non potevano consumare la cena nel ristorante ad Ancona: per questo motivo, due fratelli di origine peruviana di 32 e 30 anni avrebbero insultato e minacciato di morte un ristoratore. Il fatto è avvenuto nella notte del 23 marzo scorso anche davanti ad altri clienti del ristorante che hanno dato l’allarme a una pattuglia della Polizia ferroviaria che ha poi identificato i due, le parti offese e i testimoni. In base all’attività info-investigativa svolta, la Squadra Mobile di Ancona ha denunciato in stato di libertà i due fratelli per minacce gravi.



Il ristorante e la moglie, prima delle minacce, erano stati ingiuriati e insultati, poi i due fratelli avrebbero anche sputato sulle vetrine del locale in segno di disprezzo. Dopo il fatto, le parti offese hanno presentato una querela e sono scattate le denunce. I due indagati erano già noti alla Questura: il 32enne era gravato da Foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona fino al 2023; mentre il fratello era sottoposto a Daspo urbano per il Comune di Falconara Marittima. Per entrambi il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei confronti di entrambi il Daspo urbano, inibendo l’accesso alla zona di piazza Rosselli fino al 2028: la violazione della misura di prevenzione costituisce autonoma fattispecie di reato che sarà perseguito se i due dovesse essere ancora inottemperanti.