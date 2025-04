FABRIANO – “Ognuno, in questa vicenda, deve assumersi le proprie responsabilità”. Lo chiede il sindaco di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo, a proposito della possibile richiesta di danni milionaria che il distributore internazionale tedesco Jacob Jurgensen avrebbe presentato al Gruppo Fedrigoni dopo l’annunciato stop all’accordo tra l’azienda e il distributore tedesco, per la produzione e distribuzione in Europa, tramite la società Paper Fast, della carta per fotocopie Copy 1 e 2. Un accordo che ha suscitato clamore, con tanto di ipotesi di uso ingannevole del marchio ‘Carta Fabriano’.

In attesa dell’incontro di domani in Regione convocato dall’assessore Aguzzi, il Primo cittadino di Fabriano ricorda che “il Comune di Fabriano è intervenuto per primo lo scorso mese di marzo nel denunciare, con formale diffida legale, l’uso ingannevole da parte di Fedrigoni del marchio Fabriano”, ricorda il sindaco di Fabriano, visto che l’accordo raggiunto non salvaguardava “la connessione tra uso del nome della città e luogo di effettiva produzione”.

Ghergo ricorda che ora, rispetto al passo indietro, “annunciato ma non praticato, verrebbero paventate eventuali richieste di risarcimento a Fedrigoni da parte del contraente estero. Il Comune di Fabriano non ha ricevuto alcuna comunicazione diretta al riguardo. Ma se così fosse, questo confermerebbe la mancanza di cautela con la quale Fedrigoni avrebbe affrontato la gestione del marchio Fabriano. Questione rispetto alla quale anche la città di Fabriano è parte lesa nell’uso del suo nome”. Il sindaco augurandosi che gli eventuali danni non ricadano sui lavoratori invita la Regione e i suoi esponenti, “al di là delle dichiarazioni, a dare corso con azioni concrete al sostegno che hanno espresso, appoggiando l’azione legale del Comune per la tutela del proprio nome e della propria identità”. (